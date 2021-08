Agentur legt Arbeitsmarktdaten für Schleswig-Holstein vor

Kiel. Experten rechnen mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit im August in Schleswig-Holstein. Die positive Entwicklung hat demnach saisonale Gründe. Die Agentur für Arbeit will am heutigen Dienstag (9.55 Uhr) die aktuellen Arbeitslosenzahlen für August vorlegen. Im Juli war die Zahl der Arbeitslosen im Norden im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Laut Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit waren 89 300 Frauen und Männer arbeitslos. Das waren 112 mehr als im Juni. Im Vorjahresvergleich war die Zahl der Arbeitslosen im Juli aber um 9500 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 5,7 Prozent, nach 5,6 Prozent im Juni und 6,3 Prozent im Juli 2020.

