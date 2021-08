Sonniges Wetter im Norden

Hamburg. Nach einem durchwachsenen Wochenstart am Montag soll es in den kommenden Tagen sonnig im Norden werden. Am Montagvormittag sei es zunächst noch trüb und bewölkt, vereinzelt seien auch Schauer möglich, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg mit. Im Tagesverlauf lockere es von Norden her aber zunehmend auf. Das Thermometer könnte bereits am Montag die 20 Grad erreichen. Am Dienstag gibt es dann viel Sonne bei bis zu 22 Grad. Auch der Mittwoch wird demnach freundlich mit Temperaturen von 22 bis 23 Grad.

© dpa-infocom, dpa:210830-99-19340/2