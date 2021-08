Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf nasser Fahrbahn

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Hamburg. Sechs Menschen sind am Sonntag bei einem Frontalzusammenstoß in Hamburg-Billbrook verletzt worden. Ein Van sei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Im Van hätten ein Mann und eine Frau gesessen, im anderen Wagen ein Mann und drei Frauen. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden, eine 2001 geborene Frau mit schweren Verletzungen. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären.

© dpa-infocom, dpa:210829-99-12148/2