Notfälle Mehrere verletzte Kinder bei Chlorgasaustritt in Therapiebad

Hamburg. Bei einem Chlorgasaustritt in einem Therapiebad in Hamburg-Bergedorf sind am Samstag mehrere Kinder verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache war Chlorgas ausgetreten, teilte die Feuerwehr mit. Sechs Kinder und ihre Schwimmtrainerin klagten daraufhin über Atemwegsprobleme und alarmierten die Feuerwehr.

Die rückte mit einem Großaufgebot und Notarzt an. Fünf Kinder und die Schwimmtrainerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, ein Kind konnte seinen Eltern übergeben werden. Als Ursache für den Chlorgasaustritt stellte die Feuerwehr ein Leck in der Chlorgasanlage fest, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

