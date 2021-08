Fußball HSV vor schwierigem Spiel: Noch nie in Heidenheim gewonnen

Heidenheim. Nach drei Spielen ohne Erfolg steht der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga schon unter Druck. Beim 1. FC Heidenheim muss heute ein Sieg für die Norddeutschen her, um nicht im Aufstiegsrennen hinterherzuhinken. Doch die Bilanz in Heidenheim ist mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen durchwachsen.

Trainer Tim Walter kann vor dem fünften Spieltag bis auf die Dauerverletzten Stephan Ambrosius und Josha Vagnoman auf seine Stammkräfte bauen. Nicht mehr zum Kader gehört Toni Leistner. Der Abwehrspieler ist freigestellt und soll sich einen neuen Verein suchen.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-994191/2