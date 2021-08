Hamburg. Am Großmoordamm in Hamburg-Harburg ist am Mittwoch erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um eine britische 1000-Pfund-Bombe mit Heckaufschlagzünder. Der Sprengkörper sollte am Nachmittag durch Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht werden. Von den dafür erforderlichen Sperrungen werde auch der Bahnverkehr betroffen sein, hieß es.

