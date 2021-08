Gesundheit Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht an

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht angestiegen. Nachdem die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Montag bei 48,1 lag - nach 48,6 am Sonntag - kletterte sie am Dienstag auf 48,9. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle hervor (Stand: 19.10 Uhr).

Innerhalb eines Tages wurden landesweit 305 Neuinfektionen gemeldet - am Montag waren es 148. In den Krankenhäusern werden derzeit 68 Covid-19-Patienten behandelt, sieben weniger als am Montag. 18 von ihnen lagen auf der Intensivstation, elf Patienten mussten beatmet werden. Es wurde kein neuer Todesfall gemeldet, so dass die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie weiterhin bei 1644 liegt.

Am höchsten ist der Inzidenz-Wert in Neumünster, dort wird er mit 107,2 angegeben. In Dithmarschen liegt er bei 96,9, in der Landeshauptstadt Kiel bei 77,4. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis Ostholstein verzeichnet - 19,4.

