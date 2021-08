Brände Ferienhaus in Schönberg abgebrannt: Keine Verletzten

Schönberg. Ein Ferienhaus in Schönberg im Kreis Plön ist vollständig niedergebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bei dem Brand am Vorabend niemand verletzt. Das Haus sei unbewohnt gewesen. Die Brandursache und die Höhe des Schadens blieben zunächst unbekannt.

