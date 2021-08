Corona: FDP-Fraktionschef Vogt gegen 2G-Prinzip

Christopher Vogt, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion in Schleswig Holstein.

Kiel. Schleswig-Holsteins FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt hat sich gegen Corona-Beschränkungen nach dem sogenannten 2G-Prinzip ausgesprochen. "Über diese Schiene den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen, halte ich für falsch", sagte Vogt am Dienstag in Kiel. Dies würde einen erheblichen Teil der Menschen vom öffentlichen Leben ausschließen. "Wir wollen keine weitere Spaltung der Gesellschaft."

Vogt betonte, er verstehe die Diskussion, auf diese Weise die Kapazität von Veranstaltungen zu erhöhen. "Wir müssen über das Thema Kapazitäten sprechen." Es müsse aber um das 3G-Prinzip (Geimpfte, Genesene, Getestete) gehen. "Denn eine 2G-Welt, die so ein bisschen durch die Hintertür kommt mit Blick auf die Kapazitäten, halte ich für problematisch." Er könne sich beispielsweise keine Sportveranstaltungen vorstellen, an denen keine Kinder teilnehmen könnten. Das Gleiche gelte für Schwangere oder Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten.

Beim 2G-Prinzip erhalten nur vollständig geimpfte und genesene Menschen Zugang beispielsweise zu Veranstaltungen. Handball-Meister THW Kiel will unter Berücksichtigung des 2G-Prinzips vor 9000 Zuschauern in die neue Bundesliga-Spielzeit starten. Ein entsprechendes Betriebs- und Hygiene-Konzept für das Modellprojekt, nach dem nur vollständig geimpfte und genesene Zuschauer in die Arena dürfen, ist beim Land Schleswig-Holstein eingereicht worden und wird von der Stadt Kiel unterstützt.

