Noch kein Termin für Aufnahme erster Afghanen in SH

Kiel. Schleswig-Holstein ist bereit für die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan, doch ein Termin für die Ankunft der ersten Gruppe steht laut Innenministerium noch nicht fest. Zunächst stünden zur Erstaufnahme 100 Plätze in Bad Segeberg zur Verfügung, sagte ein Sprecher am Dienstag. Über die Verteilung der Angekommenen entscheide der Bund sehr kurzfristig.

Mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan befasst sich der Landtag an diesem Mittwoch zum Auftakt seiner dreitägigen Beratungen. Die Grünen lobten ausdrücklich das Engagement der CDU in dieser Frage. "Die CDU ist voll auf unserer Seite", sagte Fraktionschefin Eka von Kalben am Dienstag in Kiel. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack sei da sehr aktiv. "Das finden wir gut." Die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP sei insgesamt darin einig, Menschen aus Afghanistan einen sicheren Hafen zu geben.

