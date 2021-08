cohen + dobernigg Buchhandel erhält Buchhandlungspreis

Hamburg. John Cohen und Daniela Dobernigg erhalten den mit 10.000 Euro dotierten Hamburger Buchhandlungspreis 2021 für besonders engagierte inhabergeführte Buchhandlungen. Der Senat würdigt damit die zentrale Bedeutung des Buchhandels für das literarische Leben der Stadt, teilte die Kulturbehörde am Montag mit. Der mit 2000 Euro dotierte Spezialpreis für Buchhandlungen mit einem thematisch ausgerichteten Sortiment geht an Bianca Jarskes "Jussi – Mein skandinavisches Krimi-Buch-Café". Kultursenator Carsten Brosda (SPD) überreicht die Urkunden zum Ausklang der "Langen Nacht der Literatur" am 4. September in der Hamburger Kunsthalle.

© dpa-infocom, dpa:210823-99-938624/3