Durch herunterstürzende Betonteile sind auf einer Kieler Baustelle am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie wurden in das Universitätsklinikum gebracht, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr am Montag sagte. Auf der Baustelle seien Fassadenteile abgestürzt. Notärzte und Rettungskräfte seien im Einsatz.

