Getreideernte fällt im Norden durchschnittlich aus

Lebrade. Die Getreideernte ist in Schleswig-Holstein in diesem Jahr durchschnittlich ausgefallen. "Durch den anhaltenden Regen mussten wir das Getreide und den Raps geradezu vom Acker stehlen", sagte Bauernverbandspräsident Werner Schwarz am Montag zur Erntebilanz.

Dafür sind nach Angaben der Landwirtschaftskammer die Preise für Raps und Getreide gut. Die Preise für Dünger seien jedoch ebenfalls gestiegen. Laut Statistikamt Nord stand Getreide im Jahr 2021 auf einer Fläche von 302.400 Hektar - acht Prozent mehr als 2020. Es werde mit rund 2,4 Millionen Getreide gerechnet. Das wäre ein Prozent mehr als im Vorjahr.

