Getreideernte im Norden unter den Erwartungen

Lebrade. Die Getreideernte ist in Schleswig-Holstein Experten zufolge nicht so gut ausgefallen wie zunächst erhofft. Eine Bilanz will Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) heute gemeinsam mit Landwirtschaftskammerpräsidentin Ute Volquardsen und Bauernverbandspräsident Werner Schwarz ziehen. Die Böden waren dieses Jahr teils zu trocken um höhere Erträge zu erzielen. Zuletzt beeinflusste Regen die Ernte negativ.

Das Statistikamt Nord hatte die zu erwartende Getreidemenge vor einem Monat auf 2,6 Millionen Tonnen geschätzt. Das wäre ein Plus zum Vorjahr von neun Prozent. Allerdings ist die Anbaufläche auch um 23.000 Hektar auf 302.400 Hektar erweitert worden.

