Corona News: Senat verkürzt die Gültigkeit von Corona-Tests

Hamburg. Die Corona-Zahlen in den nördlichen Bundesländern steigen weiter an: In Hamburg nähert sich der Sieben-Tage-Wert dem ehemaligen Grenzwert von 100 an. Um Hamburgs Schüler noch besser vor Infektionen zu schützen, hat die Stadt Hamburg 21.000 mobile Luftfilter für Klassenräume bestellt, die bis Ende Oktober geliefert werden sollen.

Unterdessen sorgt der Vorstoß des rot-grünen Senats, künftig Geimpften und Genesenen mehr Rechte einzuräumen als getesteten Menschen, in Hamburg für viel Aufregung. Gegner der 2G-Pläne fürchten eine „Impfpflicht durch die Hintertür“.