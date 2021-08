Hamburg. Ein Lkw-Fahrer ist im Hamburger Hafen mit seinem Lastwagen umgestürzt und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war am Donnerstagabend aufgrund fehlender Ladungssicherung in der Zufahrt eines Container-Terminals auf die Seite gekippt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

