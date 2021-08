Spurensicherung nach Sparkasseneinbruch abgeschlossen

Norderstedt. Nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Norderstedt hat die Polizei die Spurensicherung abgeschlossen. Neue Erkenntnisse gebe es jedoch bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Unbekannte Täter waren zwischen dem 6. und dem 8. August durch ein Loch in der Decke in die Sparkasse und hatten dort rund 600 Schließfächer aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest, dürfte jedoch im siebenstelligen Bereich liegen, sagte der Sprecher.

Mit den Ermittlungen ist den Angaben zufolge eine Ermittlungseinheit der Kriminalpolizei Pinneberg betraut, die auf komplexe Tatzusammenhänge spezialisiert ist. Sie prüft den Angaben zufolge auch mögliche Verbindungen zu ähnlichen Taten in der Vergangenheit. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

