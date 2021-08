Verdi ruft Festmacher im Hafen zu Warnstreik auf

Hamburg. Wegen eines Warnstreiks der Festmacher im Hamburger Hafen drohen am Freitag Verzögerungen im Schiffsverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat die knapp 80 Beschäftigten bei der Festmacherfirma Hamburg Lines Men (HLM) aufgerufen, zwischen 16.00 und 21.00 Uhr die Arbeit niederzulegen und so den Druck für eine Angleichung der Löhne innerhalb des Unternehmens zu erhöhen. Um 18.00 Uhr sei zudem eine Streikkundgebung am Köhlbranddeich 22 geplant, teilte Verdi am Donnerstag mit.

Die HLM deckt nach Gewerkschaftsangaben rund 90 Prozent des Hamburger Festmachermarkts ab. Festmacher sind rund um die Uhr für die Befestigung von Schiffen aller Größen zuständig. Ihr Job gilt als der gefährlichste im ganzen Hafen. Ohne sie können Seeschiffe weder an- noch ablegen.

