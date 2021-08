Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 50,5

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gestiegen. Sie lag am Dienstag bei 50,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand 19.02 Uhr). Am Montag betrug der Wert 49,9, am vergangenen Dienstag 46,4.

Am Dienstag wurden landesweit innerhalb eines Tages 288 neue Fälle gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 282 - also nicht deutlich weniger. In den Krankenhäusern sah die Lage etwas besser aus als am Vortag: Die Zahl der Covid-Patienten in Kliniken gab die Landesmeldestelle mit 46 an, das sind 4 weniger als am Montag. Von diesen Patienten liegen 15 auf Intensivstationen (minus 2). 9 Patienten mussten künstlich beatmet werden (minus 1). Ein neuer Corona-Todesfall wurde seit Donnerstag nicht mehr gemeldet.

In Flensburg ist der Inzidenz-Wert deutlich gestiegen: Er lag nun bei 116,5, nach 109,9 am Montag und 112,0 am Sonntag. Auch in der Landeshauptstadt Kiel stieg die Sieben-Tage-Inzidenz, auf 98,1 nach 92,4. An dritter Stelle steht weiter Neumünster (68,6). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz wies der Kreis Ostholstein auf - mit 15,0.

