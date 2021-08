Fußball Medien: Kiel will Ex-HSVer Lewis Holtby verpflichten

Kiel. Zweitliga-Schlusslicht Holstein Kiel steht nach Informationen des Fernsehsenders Sky vor der Verpflichtung von Lewis Holtby. Wie der Sender weiter berichtete, sollte der 30-Jährige, der bis zum Ende der vergangenen Saison beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers unter Vertrag gestanden hatte, noch am Dienstag den Medizincheck in Kiel absolvieren.

Der dreifache deutsche Nationalspieler bestritt 200 Bundesliga-Partien für den FC Schalke 04, den VfL Bochum, Mainz 05 und den Hamburger SV. In der Hansestadt wurde der Vertrag der Mittelfeldspielers nach dem Ende der Zweitliga-Spielzeit 2018/19 nicht mehr verlängert. In Blackburn absolvierte Holtby in der abgelaufenen Serie 27 Partien und kam auf eine Torvorlage.

In Kiel könnte der 30-Jährige das Mittelfeld beleben. Die drei ersten Spiele hatte die Mannschaft von Trainer Ole Werner jeweils mit 0:3 verloren. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) treten die "Störche" bei Fortuna Düsseldorf an.

