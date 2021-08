Unions-Kanzlerkandidat Laschet auf Wahlkampftour im Norden

Lübeck/Sankt-Peter-Ording. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist heute auf seiner Wahlkampftour in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein unterwegs. Es steht unter anderem ein Besuch des Naturschutzgebietes "Südlicher Priwall" in Lübeck-Travemünde auf dem Programm (14.30). Am Abend (19.30 Uhr) ist eine Kundgebung auf dem Seebrücken-Vorplatz in Sankt-Peter-Ording geplant, wo Laschet und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kurze Reden halten wollen. Außerdem haben die beiden CDU-Politiker in dem nordfriesischen Urlaubsort den Besuch der Baustelle für den Familientreff (18.30 Uhr) eingeplant - dies wird ein Pfahlbau hinter dem Deich.

Zuvor ist der CDU-Bundesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. In Rostock-Warnemünde besucht er am Dienstagvormittag die Yachthafenresidenz Hohe Düne, zudem nimmt er am Bühnen-Talk des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) teil. Am Montagabend wollte Laschet in Kühlungsborn unter anderem mit Bürgern sprechen und Fischer treffen.

