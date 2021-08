NDR-Kultserie "Neues aus Büttenwarder" wird eingestellt

Gemeinsam mit Jan Fedder in der Rolle des Kurt Brakelmann stand Peter Heinrich Brix als Adsche Tönnsen in "Neues aus Büttenwarder" vor der Kamera. Jetzt ist nach 24 Jahren Schluss mit der Kultserie.

Hamburg. Nach 2500 Sendeminuten, 4000 Drehbuchseiten und 98 Folgen in 24 Jahren beendet der Norddeutsche Rundfunk (NDR) seine Kult-Serie "Neues aus Büttenwarder". Anlass ist die Entscheidung von Hauptdarsteller Peter Heinrich Brix, keine weiteren Folgen zu drehen, teilte der NDR am Montag mit. Brix stand in allen Folgen als Bauer Arthur "Adsche" Tönnsen vor der Kamera, bis Folge 92 gemeinsam mit Jan Fedder (1955-2019) als Bauer Kurt Brakelmann. Die letzten vier neuen Folgen von "Neues aus Büttenwarder" werde das NDR Fernsehen im kommenden Weihnachtsprogramm zeigen. Sie sind im Juni und Juli dieses Jahres in Granderheide und Grönwohld (Kreis Stormarn) entstanden.

"Es war für mich keine leichte Entscheidung. Aber auch schwere Entscheidungen müssen getroffen werden", sagte Brix. Ein Grund für seine Entscheidung sei auch der Tod Fedders gewesen. "Jans Tod war in vielerlei Hinsicht ein großer Verlust. Brakelmann und Adsche waren schon ein bisschen so wie Bier und Köm, um im Bild zu bleiben. Man kann beides einzeln trinken, aber den meisten schmeckt es zusammen am besten", sagte Brix der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Köm ist ein norddeutscher Aquavit. Eine echte Abschiedsfolge wird es laut Brix nicht geben. Aber eine Erinnerung an die langjährige Rolle als Adsche Tönnsen sei ihm geblieben: "Sein Hut liegt bei mir zu Hause."

""Neues aus Büttenwarder" ist viel mehr als nur eine Serie", sagte Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen, laut einer Mitteilung. In zweieinhalb Jahrzehnten sei sie zum Kult geworden: durch äußerst liebenswerte Charaktere, die das norddeutsche Wesen trocken und oft überspitzt auf den Punkt bringen. "Die Verdienste von Peter Heinrich Brix daran kann ich gar nicht genug würdigen. Dass er "Büttenwarder" verlässt, ist ein herber Verlust – ohne Adsche als durchgehende Hauptfigur möchten wir die Serie nicht weiterführen." Die Serie habe aktuelle Themen wie Korruption, Betrug, Schmuggel und Bankenskandale mit norddeutschem Humor erzählt hat.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-863661/3