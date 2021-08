Blick auf die neue Abschiebehaftanstalt in Glückstadt.

Migration Abschiebehaftanstalt in Glückstadt nun in Betrieb

Glückstadt. Die neue Abschiebehaftanstalt für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in Glückstadt (Kreis Steinburg) hat am Montag den Betrieb aufgenommen. Zunächst stehen 12 Haftplätze zur Verfügung, bei voller Kapazität sollen es bis zu 60 sein. In Glückstadt sollen Ausreisepflichtige auf ihre Abschiebung warten.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hatte vor dem Start betont, es handele sich nicht um Strafhaft. Ziel sei ein möglichst humaner Vollzug in der ehemaligen Kaserne. Angesichts der Ausstattung sprach die Ministerin von "Wohnen minus Freiheit". Bei Flüchtlingshilfe-Organisationen stieß die Formulierung ebenso auf Kritik wie die Einrichtung selbst.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-860067/2