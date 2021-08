Garg begrüßt Votum der Impfkommission zu Kinder-Impfungen

Kiel/Berlin. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg hat das Votum der Ständigen Impfkommission zugunsten von Corona-Impfungen für alle Kinder ab zwölf Jahren begrüßt. "Dies bestätigt unser Vorgehen in Schleswig-Holstein", erklärte der FDP-Politiker am Montag: "Denn bereits seit Ende Juni bieten wir Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren die Möglichkeit, sich in den Impfzentren und bei den Haus- und Facharztpraxen mit einem für sie zugelassenen Impfstoff impfen zu lassen."

Das Land sehe sich auf seinem Weg bestätigt, Kindern und Jugendlichen möglichst niedrigschwellige Impfangebote zu machen, sagte Garg. Aktuell liegt die Impfquote laut Robert Koch-Institut bei Erstimpfungen der 12- bis 17-Jährigen in Schleswig-Holstein bei 33,2 Prozent. Dies ist Platz 1 im Ländervergleich.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bezeichnete es als "gute Nachricht", dass sich die Ständige Impfkommission nun dafür ausspricht. "Eltern und Jugendliche haben damit eine klare Empfehlung, sich für die Impfung zu entscheiden". Die Fakten sprächen für die Impfung, ausreichend Impfstoff für alle Altersgruppen sei da.

Die unabhängige Kommission hatte am Montag mitgeteilt, "dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen". Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor, Änderungen sind in einem Abstimmungsverfahren mit Ländern und Fachkreisen noch möglich.

