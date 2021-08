Gemeinschaftsschule Leck wieder im Präsenzunterricht

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Husum/Leck. An der Ende vergangener Woche wegen eines Coronafalls in den Distanzunterricht gewechselten Gemeinschaftsschule in Leck (Kreis Nordfriesland) hat am Montag wieder das Lernen in Präsenz beginnen können. Das Betretungsverbot der Schule wurde aufgehoben, wie der Kreis Nordfriesland am späten Sonntagabend mitteilte. Zuvor hatte es eine großangelegte PCR-Testung gegeben. Von insgesamt 476 eingeladenen Personen sind den Angaben zufolge am Samstag 441 zum Test erschienen. In 440 Fällen war das Ergebnis negativ. In einem Fall war die Probe nicht auswertbar. Für die negativ getesteten Schülerinnen und Schüler sowie die Beschäftigten konnte die Schule am Montag wieder beginnen. Für fünf Schülerinnen und Schüler aus der Klasse des positiv getesteten Schulkindes wurde als enge Kontaktpersonen Quarantäne angeordnet.

Die 35 Menschen, die am Samstag nicht zum Test erschienen waren, sowie die Person, deren Test nicht auswertbar war, sollen am Montagvormittag getestet werden. Für die geimpften Lehrkräfte, die unter den Personen sind, ist die Testung freiwillig.

Auch an der Dänischen Schule in Leck hatte es am Samstag eine PCR-Reihentestung von insgesamt 78 Personen gegeben. Alle Ergebnisse waren negativ.

