Notfälle Pferd in Hamburg wohlauf aus Wassergraben befreit

Hamburg. Am Sonntagmorgen ist in Hamburg-Kirchwerder ein Pferd aus einem Wassergraben befreit worden. Nach Angaben der Feuerwehr sicherten die Einsatzkräfte zunächst die Unglücksstelle im Warwischer Hinterdeich, bevor sie mit Hilfe eines privaten Radladers das Tier hochheben und schließlich befreien konnten. Dem Pferd ging es gut - eine Tierärztin betreute es vor Ort. Die Rettungsaktion habe etwa anderthalb Stunden gedauert. Wie das Tier in den Graben geraten konnte, blieb zunächst unklar.

