Kriminalität Streit in Hamburg endet mit Schnittverletzungen im Gesicht

Hamburg. Bei einem Streit in Hamburg-Steilshoop hat ein Mann einen anderen mit einem Messer angegriffen. Der Attackierte erlitt am Samstagnachmittag oberflächliche Schnittverletzungen im Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der körperlichen Auseinandersetzung vor einem Kiosk habe der Tatverdächtige ein Messer gezogen und sei anschließend festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

