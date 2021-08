Auto überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte

Bargteheide. Bei einem Verkehrsunfall mit einem sich überschlagenden Auto sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin auf der A1 schwer verletzt worden. Der 72-Jährige und die 53 Jahre alte Insassin seien in der Nacht zu Samstag in dem Wagen eingeklemmt worden und hätten befreit werden müssen, teilte die Polizei mit. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht demnach keine.

Zuvor war der 72-Jährige mit seinem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache von der Autobahn bei Bargteheide im Kreis Stormarn abgekommen. Die A1 war an der Unfallstelle in Richtung Norden etwa zwei Stunden voll gesperrt. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Unfall berichtet.

© dpa-infocom, dpa:210814-99-839802/2