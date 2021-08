Autofahrer stirbt bei Unfall in Flintbek

Flintbek. Ein Mensch ist in Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem landwirtschaftlichen Fahrzeug gestorben. Zunächst sei der Fahrer des Agrar-Fahrzeugs mit Anhänger am Freitagabend an einer Kreuzung abgebogen, als es zu dem Zusammenstoß kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei vermutet, dass er das Auto beim Abbiegen übersah. Der Fahrer des Autos starb noch am Unfallort. Der Beifahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Angaben zu Alter und Geschlecht konnten zunächst nicht gemacht werden.

