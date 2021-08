200 Beschwerden gegen Pläne für neue Rader Hochbrücke

Thilo Rohlfs schaut in die Kamera.

Kiel/Rendsburg. Gegen die Pläne für einen Neubau der maroden Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal am Verlauf der A7 haben etwa 200 Bürger aus der Region Einwendungen erhoben. Dies teilte das Verkehrsministerium in Kiel am Freitag mit. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es dabei unter anderem um Lärmbelastung und Baustellenverkehr.

Wie Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs bekanntgab, wird die mit dem Neubau beauftragte Bundes-Projektgesellschaft Deges die Kritikpunkte und Anregungen am kommenden Mittwoch und gegebenenfalls auch noch am Donnerstag mit den Betroffenen diskutieren. Der sogenannte Erörterungstermin in der Rendsburger Nordmarkhalle ist nicht öffentlich. Wer Einwendungen erhoben hat, kann diese dann direkt mit Fachleuten der Deges besprechen.

Die Planungsunterlagen für eine Zwillingsbrücke bei Rendsburg waren Ende November vorigen Jahres für einen Monat ausgelegt worden. Der Zustand der alten Brücke ist so schlecht, dass sie nur noch bis 2026 hält. Dann soll die erste Ersatzbrücke freigegeben werden. Der Baustart ist für 2023 geplant. Für die zweite Brücke, die Richtung Hamburg führen wird, ist die Freigabe für 2029 vorgesehen. 62.000 Fahrzeuge täglich nutzen die Querung im Schnitt. Weil der Verkehr wächst, soll die A7 auch zwischen dem Anschluss Rendsburg/Büdelsdorf und dem Kreuz Rendsburg auf sechs Spuren erweitert werden.

