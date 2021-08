Sprung aus Fenster: Polizei überwältigt randalierenden Mann

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Hamburg. Die Polizei hat in Hamburg-Tonndorf einen randalierenden 38-Jährigen überwältigt. Der Mann sei am späten Donnerstagabend offensichtlich unter Drogeneinfluss aus dem Fenster eines Zimmers im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gesprungen, in dem er zuvor eine andere Person eingeschlossen habe, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der Einsatzkräften habe der Verletzte erheblichen Widerstand geleistet. Er sei "im absoluten Ausnahmezustand" gewesen und habe mit körperlicher Gewalt überwältigt und fixiert werden müssen. Dabei schrie der Mann immer wieder "Leute - die Polizei bringt mich um".

Zur Begutachtung der Verletzungen wurde der 38-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die in dem Zimmer eingeschlossene Person konnte mithilfe des Schlüssels, den die Polizei bei dem 38-Jährigen fand, befreit werden.

