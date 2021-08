Radfahrer reißt 66-Jährigen Kette vom Hals: Fahndung

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hamburg. Dreister Raub im Vorbeifahren: Ein Unbekannter auf einem Fahrrad hat in Hamburg einer 66 Jahre alten Fußgängerin eine Goldkette vom Hals gestohlen. Der Polizei zufolge war die 66-Jährige am Dienstagmittag im Stadtteil Wilhelmsburg unterwegs, als der Mann ihr entgegenkam und kurz darauf im Vorbeifahren die Kette vom Hals riss. Anschließend flüchtete er. Die Polizei fahndet nach einem etwa 35 Jahre alten Mann und bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-816613/2