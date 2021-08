Kieler Profi Atanga wechselt nach Belgien

Ein Fußballspieler ist am Ball.

Kiel. David Atanga wechselt vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum belgischen Erstligisten KV Oostende. Das teilte die KSV am Freitag mit. Der 24 Jahre alte Flügelspieler war im Sommer 2019 vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg nach Kiel gekommen. Der Ghanaer bestritt insgesamt 20 Spiele für die Schleswig-Holsteiner. In der vergangenen Rückserie war er an den österreichischen Erstligisten Admira Wacker verliehen worden. "David Atanga konnte sich aufgrund der starken Konkurrenz auf dem Flügel bei uns nicht durchsetzen", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.

