Landeswahlleiter erwartet Rekord-Briefwahl in Hamburg

Hamburg. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erwartet Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf einen Rekord-Anteil von Briefwählern bei der Bundestagswahl. Etwa jede zweite Stimme könne per Briefwahl abgegeben werden, sagte er am Freitag. "Rund 50 Prozent halte ich für durchaus realistisch."

Schon zur Bundestagswahl 2017 sei die Zahl der Briefwähler in Hamburg im Vergleich zu 2013 deutlich um 6,5 Prozentpunkte auf 37,0 Prozent gestiegen. Insgesamt gaben 364.000 Wählende ihre Stimme per Brief ab. Nur in Bayern war der Anteil mit 37,3 Prozent noch höher.

Wegen der erwartet weiter steigenden Zahl an Briefwählern werde auch die Zahl der Briefwahlvorstände zum Auszählen der Briefwahlstimmen angehoben, sagte Rudolf. Waren es 2017 noch rund 500, sollen es diesmal mindestens 200 mehr werden. Der Bedarf an Wahlhelfern gehe damit "in Richtung 16.000". 2017 waren es noch rund 13.000.

Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen beginnt am 17. August zusammen mit der Öffnung der Wahldienststellen. Dort können die Unterlagen beantragt, entgegengenommen, ausgefüllt und auch gleich wieder abgegeben werden. Das Online-Briefwahlantragsverfahren startet schon einen Tag früher.

