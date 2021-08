Fußball HSV-Beachsoccerteam will um Platz vier mitspielen

Hamburg. Im Kampf um das Erreichen des Final Fours in der deutschen Beachsoccer-Liga braucht das HSV-Team am Wochenende in Düsseldorf drei Siege. Nach der Auftaktrunde weist der aktuelle Tabellenachte zwar nur einen Punkt aus drei Partien auf, hatte zum Auftakt aber auch gegen die drei Topclubs der vergangenen Saison spielen müssen.

"Wir haben einen guten Kader zusammen und werfen unseren Hut im Kampf um den vierten Platz in den Ring. Es wird eine Herausforderung für uns, aber wir haben keinen Druck", sagte Singh mit Blick auf die bevorstehenden Partien gegen Bavaria Beach Bazis (4.), Beach Boyz Waldkraiburg (7.) und den 1. FC Versandkostenfrei Rostock (5.).

Die dritte Runde findet am 14. und 15. August in Unterschleißheim bei München statt. Spielort für das Final-Turnier ist Rostock-Warnemünde (28./29. August).

