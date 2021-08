Sammlung Lafrenz schenkt Kunsthalle Novros‘ Four Seasons

Hamburg. Die Hamburger Kunsthalle hat David Novros‘ großformatiges Werk Four Seasons (1974) aus der Sammlung Lafrenz geschenkt bekommen. Die Familie Lafrenz habe das Werk anlässlich des 80. Geburtstags des Künstlers der Kunsthalle überlassen, teilte diese am Freitag mit.

Novros, 1941 in Los Angeles geboren und in New York lebend, zählt den Angaben zufolge zu den wichtigsten US-amerikanischen Malern seiner Generation. Seine Arbeiten befinden sich unter anderem im Museum of Modern Art und dem Whitney Museum of American Art in New York, dem Art Institute in Chicago sowie in der Menil Collection in Houston.

Das mehr als zehn Meter lange und fast vier Meter hohe vierteilige Ölgemälde ist das größte seiner Portable Murals (bewegbare Wandgemälde), einer von ihm entwickelten modularen Malerei. Inspiration, formales Vorbild für die Vierteiligkeit und nicht zuletzt titelgebend für Four Seasons sei Antonio Vivaldis Konzertzyklus der Vier Jahreszeiten.

