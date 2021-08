Polizei greift 49 Jahre alten Mordfall wieder auf

Flensburg. Neue Ermittlungen in einem 49 Jahre alten Mordfall: Die Polizei erhofft sich von einer DNA-Reihenuntersuchung bei rund 140 Menschen in Deutschland neue Erkenntnisse im Fall einer 1972 in Flensburg erwürgten Frau. In den kommenden Tagen sollen die Betroffenen angeschrieben werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Teilnahme ist freiwillig.

Die für die Reihenuntersuchung ausgewählten Personen hätten damals in der Nähe des Tatorts gewohnt. In den späten Abendstunden des 9. Januar 1972 drangen vermutlich zwei Täter in die Erdgeschosswohnung der damals 84-Jährigen ein, fügten ihr schwere Schlagverletzungen am Kopf und im Gesicht zu und erwürgten sie. Erbeutet wurde ein geringer Geldbetrag.

Die Ermittlungen könnten jetzt wieder aufgenommen werden, weil mit aktueller Technik die Auswertung von damals gesicherten Spuren möglich geworden sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Gesetzgeber erlaubt erst seit 2017, dabei Verwandtschaftsverhältnisse zu erheben und für die Ermittlungen zu verwenden. Die Polizei erhofft sich außerdem neue Hinweise, etwa zu einem hellen Opel, der sich auffällig vom Tatort entfernt haben soll.

