Nord-SPD verkündet Entscheidung über Spitzenkandidatur

Kiel. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli will am Sonntag nächster Woche bekannt geben, wer die Partei in die Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres führen soll. Nach Beratungen des Landesvorstandes und des Landesparteirates werde Midyatli die Entscheidung öffentlich bekannt geben, bestätigte die SPD am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Außer Midyatli selbst war zuletzt nur noch Ex-Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller als möglicher Spitzenkandidat im Gespräch.

