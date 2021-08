Sylt: Gosch und Dorfkrug schließen wegen Corona-Infektionen

Der Überblick: Wieder Infizierte an der Nordsee. Inzidenz in Schleswig-Holstein bald bei 35. Klage gegen Impfung an Schulen abgelehnt.

Die Stiko empfiehlt derzeit keine Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. Dennoch wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die Immunisierungen vorantreiben, unter anderem auch mit Impfangeboten an Schulen. Damit will die Politik auch den Präsenzunterricht aufrecht erhalten.

Hamburg. Schülerinnen und Schüler in Hamburg sind nach rund sechs Wochen Sommerferien am Donnerstag ins neue Schuljahr gestartet. Angesichts steigender Corona-Zahlen findet der Schulstart erneut unter besonderen Bedingungen statt.

Dieser Artikel wird nicht mehr aktualisiert: Hier geht es zum aktuellen Newsblog für Hamburg und den Norden

Steigende Corona-Zahlen gibt es auch in Schleswig-Holstein: Dort lag die Inzidenz am Donnerstagabend bereits bei 34,9 – am Vortag betrug der Wert noch 30,4. Alle Infos in unserem Newsblog.