Senat wirbt mit Impfaktion für Musikfans

Hamburg. Mit besonderen Aktionen will der Hamburger Senat die Corona-Impfquote nach oben treiben. Für kommenden Freitagabend versprach Senatssprecher Marcel Schweitzer Besuchern des Impfzentrums in den Messehallen ab 17.00 Uhr ein besonderes Musik-Erlebnis. "Wenn man Musik mag, sollte man vorbeigehen", sagte er am Dienstag, allerdings ohne weitere Details zu nennen. Für die "Lange Nacht des Impfens" sei die sonst übliche Öffnungszeit "von acht bis acht" bis 23.00 Uhr verlängert worden.

Noch bis zum 10. August kann man sich im Impfzentrum ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Ende des Monats soll die Einrichtung in den Messehallen geschlossen werden. Schweitzer verwies auf die zahlreichen anderen Impfmöglichkeiten in Krankenhäusern, durch mobile Teams beispielsweise in Bürgerhäusern, bei Haus- oder Betriebsärzten: "Ärmel hoch, Hamburg - wir brauchen noch eine deutlich höhere Impfquote", sagte er.

In vier Krankenhäusern der Stadt könnten auch Kinder geimpft werden, unabhängig von Vorerkrankungen. So würden im AK Harburg und im AK Nord Kinder ab 12 sowie im Bethesda Krankenhaus Bergedorf und dem Agaplesion Diakonie Klinikum Jugendliche ab 15 Jahren geimpft. Voraussetzung sei ein ausführliches Aufklärungsgespräch und die Anwesenheit und Zustimmung eines Sorgeberechtigten.

© dpa-infocom, dpa:210803-99-690093/2