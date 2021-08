Günther beglückwünscht Olympia-Medaillengewinner

Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Medaillengewinnern aus Schleswig-Holstein bei den Olympischen Spielen in Tokio gratuliert. "Ich bin total begeistert. Gleich drei Medaillen an einem Tag für Seglerinnen und Segler aus Schleswig-Holstein – Wahnsinn!", erklärte Günther am Dienstag. "Ganz herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Erfolgen." Zuvor hatte es innerhalb von wenigen Stunden einmal Silber und zweimal Bronze bei den Segelwettbewerben gegeben.

Susann Beucke aus Strande gewann mit ihrer Partnerin Tina Lutz im 49erFX die Silbermedaille. Bronze gab es für die Kielerin Alica Stuhlemmer und den Kieler Paul Kohlhoff vom Team Schleswig-Holstein im Nacra 17. Eine weitere Bronzemedaille holte der Kieler Erik Heil mit seinem Partner Thomas Plößel im 49er. "Die drei Teams haben im entscheidenden Moment zum Teil begeisternde Aufholjagden gezeigt", äußerte Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). "Das war heute Werbung für den Segelsport Made in Schleswig-Holstein." Zwei Tage zuvor hatte mit Judoka Dominic Ressel vom TSV Kronshagen ein weiterer Schleswig-Holsteiner im Team-Wettbewerb Bronze gewonnen.

