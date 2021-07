Nur 55 Cocktailbar-Besucher nehmen an Corona-Reihentest teil

Hamburg. An dem Reihentest wegen eines möglichen Corona-Ausbruchs in einer Hamburger Cocktailbar haben lediglich 55 Barbesucher teilgenommen. Von 165 angemeldeten Personen seien am Donnerstag nur 39 zum Test in der "Sands Bar" am Dammtor erschienen, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde. 16 weitere seien spontan vorbeigekommen. Die Gesundheitsbehörde geht davon aus, dass am vergangenen Sonnabend bis zu 500 Personen in Kontakt mit einem später positiv getesten Gast gekommen sein könnten, und hatte zu dem Reihentest aufgerufen.

Als mögliche Gründe für das Fernbleiben wurde angeführt, dass viele der Betroffenen bereits geimpft sein könnten und eine Quarantäne auch durch ein negatives Testergebnis nicht beendet werden könne. Dennoch sei es äußerst wichtig, bei einem möglichen Ausbruch mit einem Test zur Eingrenzung des Geschehens beizutragen, betonte die Sprecherin.

