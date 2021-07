Niedersachsen verschärft Corona-Regeln für Discos und Bars

Hamburg. Steigende Corona-Zahlen in ganz (Nord-) Deutschland: Hamburg belegt unter den 16 Bundesländern derzeit einen traurigen Spitzenplatz: Mit 30,6 liegt die Inzidenz in der Hansestadt höher als in allen anderen Ländern. Sachsen-Anhalt verzeichnet mit 3,3 den niedrigsten Sieben-Tage-Wert, der Bundesschnitt liegt laut Robert-Koch-Institut derzeit bei 14,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Gleichzeitig scheint sich in Hamburg eine Impfmüdigkeit einzustellen: Im Impfzentrum in den Messehallen erschienen am ersten Tag der Impfungen ohne Termin nur wenige Hundert Impfwillige. Während in Schleswig-Holstein seit Montag weitere Lockerungen in Kraft getreten sind, wurden die Corona-Regeln in einem Kreis in Niedersachsen am Dienstag verschärft: Der Landkreis Lüneburg verzeichnet derzeit eine Inzidenz von 59,7 – der bundesweit zweithöchste Wert.