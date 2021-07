Corona Hamburg: Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten nur noch für Geimpfte

Der Überblick: Knapp 100 neue Corona-Fälle – Inzidenz in Hamburg steigt. Senat will geltende Corona-Regeln verlängern.

Hamburg. Die steigenden Corona-Zahlen in Norddeutschland – in Hamburg stieg die Inzidenz am Montag weiter auf mittlerweile 29,4 – führen nun in den ersten Regionen wieder zu Regelverschärfungen. Als niedersächsischer Corona-Hotspot gilt etwa mit einem Inzidenzwert von 63 Lüneburg. Dort greifen ab Dienstag wieder strengere Regeln – auch im Zusammenhang mit privaten Treffen.

Was an den vergangenen beiden Sonnabenden noch als Ausnahme galt, wird vom heutigen Montag an nun zur Regel: Hamburger können sich ohne Impftermin in den Messehallen gegen Corona impfen lassen. Interessenten über 16 Jahren können ohne vorherige Terminvereinbarung in das Impfzentrum kommen, wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag ankündigte. Die wichtigsten Entwicklungen zur Pandemie lesen Sie hier im Newsblog für Norddeutschland.

Die Corona-Nachrichten für Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen am 26. Juli: