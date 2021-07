Straßenkunst-Festival startet auf Spielbudenplatz

Der Künstler Master of Hellfire tritt während des Spielbuden Festivals auf.

Bunt, spannend, musikalisch und aufregend - das erste Hamburger Spielbudenfestival will all das auf einmal sein und hat dafür rund 300 Künstler und Künstlergruppen auf den Reeperbahn eingeladen. Am Freitag startete das Festival mit einer Aufsehen erregenden Show.