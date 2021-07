FC St. Pauli plant Torwart-Rotation in Liga und Pokal

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird eine Torwart-Rotation in Ligabetrieb und DFB-Pokal vornehmen. "Beide Torhüter haben das in der Vorbereitung richtig gut gemacht", sagte Trainer Timo Schultz am Freitag. "Wir haben das jetzt so geregelt, dass Nikola Vasilj in der Liga im Tor steht und Dennis Smarsch im Pokal." Der 25-jährige Bosnier Vasilj wechselte ablösefrei vom ukrainischen Erstligisten Sorja Lugansk nach Hamburg. Der 22-jährige Smarsch gehört dem Kader seit dem vergangenen Jahr an.

Die Hamburger starten am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Nordrivalen Holstein Kiel in die Saison. 8900 Zuschauer sind im Millerntor-Stadion zugelassen. Nur noch wenige Restkarten sind verfügbar. Schultz ist voller Vorfreude: "Es ist schön, eine Resonanz zu bekommen zu dem, was auf dem Platz passiert. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir den einen oder anderen Punkt mehr machen, wenn wir in kritischen Phasen nach vorne gepeitscht werden", sagte der Trainer.

Holstein Kiel scheiterte vergangene Saison erst in den Relegationsspielen am Bundesligisten 1. FC Köln. "Das ist eine Mannschaft, die man zum Ende der Saison eher in der 1. Liga vermutet hätte, die das aber leider nicht durchziehen konnte", sagt Schultz. "Wir wissen, dass ein richtiges Kaliber auf uns zukommt. Das ist eine richtige Standortbestimmung." Kapitän Philipp Ziereis ist sich sicher: "Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Keiner weiß, wo er am Anfang steht." Der 28 Jahre alte Innenverteidiger ist jedoch voller Vorfreude: "Diese Liga ist einfach geil dieses Jahr."

© dpa-infocom, dpa:210723-99-490261/2