EHF bestätigt Spielplan: Flensburg zunächst gegen Barcelona

Flensburg/Kiel. Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat am Donnerstag die ersten zehn Spielrunden der Champions League bestätigt. Dabei trifft die SG Flensburg-Handewitt in der Gruppe B am 15. oder 16. September zunächst daheim auf Titelverteidiger FC Barcelona. Der deutsche Meister THW Kiel muss in Gruppe A beim HC Brest in Belarus antreten. Die zeitgenauen Ansetzungen folgen später.

Am zweiten Spieltag (22./23. September) reisen die Flensburger zum FC Porto nach Portugal, die Kieler empfangen Elverum HB aus Norwegen. Die Gruppenphase dauert bis zum 10. März kommenden Jahres. Das Final-Turnier in Köln ist am 18. und 19. Juni 2022 vorgesehen.

