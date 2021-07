Abschiebehaftanstalt für Nord-Länder startet Mitte August

Ein Stuhl und ein Tisch stehen in einem zukünftigen Gebetsraum.

Verspätet, aber nun ist es so weit: In Glückstadt ist eine Abschiebehaftanstalt für abgelehnte Asylbewerber in Kürze startklar. 60 Plätze wird es geben. Beteiligt sind auch Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.