Wolkige Wochenmitte in Hamburg und Schleswig-Holstein

Lampions hängen in den Bäumen an der Binnenalster in der Innenstadt.

Hamburg. Viele Wolken über Hamburg und Schleswig-Holstein bestimmen das Wetter in der Wochenmitte. Mehrheitlich bleibt es trocken, nur vereinzelt können ein paar Tropfen vom Himmel kommen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen. Die Höchsttemperatur liegt demnach bei etwa 21 Grad. In der Nacht zum Donnerstag lockert die Wolkendecke auf und es wird kühler. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad im Schleswig-Holsteiner Binnenland und bis zu etwa 15 Grad in den Küstengebieten.

Am Donnerstag wird das Wetter ähnlich, in Hamburg steigen die Höchstwerte leicht auf bis zu 23 Grad. Für das Wochenende - besonders in der Nacht von Samstag auf Sonntag - erwartet der Deutsche Wetterdienst Gewitter.

© dpa-infocom, dpa:210721-99-459641/2