Kommunen Spekulanten: Tschentscher will strengere Verträge

Bei stark steigenden Grundstückspreisen wie in Hamburg ist es für Spekulanten oft attraktiv, Flächen unbebaut zu lassen und auf Gewinne beim Weiterverkauf zu setzen. So geschehen beim Holsten-Areal. Dem will der Bürgermeister einen Riegel vorschieben.